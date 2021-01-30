سانا: 5 قتلى وأكثر من 13 جريحا في انفجار سيارة مفخخة بعفرين

قتل 5 أشخاص بينهم طفل وأصيب أكثر من 13 شخصا نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين التي تحتلها القوات التركية ومجموعات إرهابية تابعة لها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر أهلية، قولها إن سيارة مفخخة انفجرت عصر اليوم السبت في حي الصناعة ضمن مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم طفل وإصابة أكثر من 13 آخرين بجروح بعضهم في حالة خطيرة ما يرجح زيادة عدد القتلى.

وأشارت المصادر، إلى وقوع أضرار كبيرة في الحي الذي يتميز بكثرة المحال التجارية والكثافة السكانية نتيجة قوة الانفجار.

ومنذ احتلالها في مارس 2018 من قبل قوات النظام التركي بالتعاون مع مجموعات إرهابية تم تدريبها وتسليحها في تركيا، تشهد مدينة عفرين والمناطق التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى غرفة عمليات "غصن الزيتون" وغيرها حالات فوضى وصراعات دامية بين هذه المجموعات لاقتسام النفوذ والسيطرة على المناطق والتحكم بمصير المدنيين فيها.