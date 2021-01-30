تصدر محكمة جنح الهرم، اليوم السبت، حكمها على المحاسب المصرى "أحمد عنبر"، والذى تم توقيفه بناء على "نشرة حمراء"، صادرة من الإنتربول الكويتى، على خلفية اتهامه بالتزوير والاستيلاء على 1.9 مليون دينار كويتى، بعد موافقة السلطات الكويتية على محاكمته بالأراضي المصرية.

وكشفت التحقيقات، استيلاء المتهم "أحمد عنبر" على نحو 1.9 مليون دينار كويتى من شركة اتصالات كان يعمل بها فى الكويت.

وفي وقت سابق، تمكن جهاز الإنتربول الدولي بمصر، من ضبط المتهم "أحمد عنبر"، بناءً على نشرة حمراء صدرت من السلطات الكويتية، تُفيد بالحكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد، ورد مبلغ مليون و900 ألف دينار وتغريمه 3 ملايين دينار.

وتبين من قرار الضبط، أن المتهم كان يعمل محاسبًا بإحدى شركات الاتصالات بالكويت، واثناء عمله، قام بعمليات تزوير في محررات الإيداع وكروت الشحن الخاصة بالشركة، واستولى على مبلغ مليون و900 ألف دينار كويتي، ما يعادل 100 مليون جنيه مصري.