الجزائر تسجل 235 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 107 آلاف و122 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء اسبت، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2888.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 196 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 73 ألفًا و152.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 100 مليون إصابة.