متحدث الصحة: المسحات الشرجية لا تطبق في مصر لعدم الحاجة إليها

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المسحات الشرجية لا يتم تطبيقها في مصر لصعوبتها وعدم الحاجة إليها؛ نظرًا لندرة وجود حالات كورونا التي تظهر عليها أعراض الإصابة من خلال الجهاز الهضمي دون الأعراض التنفسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو اديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الجمعة، أن حالات الإصابة بكورونا التي تظهر عليها أعراض جهاز هضمي فقط تظهر مسحتها سلبية عن إجرائها من خلال الفم والأنف، لذلك يتم اللجوء للمسحات الشرجية.

وذكر أن حالات الإصابة بكورونا التي تظهر عليهم أعراض جهاز هضمي نادرة في مصر وتظهر حالة واحدة من 10آلاف حالة، لهذا فلا يتطلب الأمر وجود المسحات الشرجية بمصر، مضيفًا أن تلك الأعراض بسيطة وتزول في مدة 5 أيام.

وأشار إلى حصول مصابي كورونا المتأكد إصابتهم من خلال أعراض الجهاز الهضمي على بروتوكول علاجي يتضكم أدوية مضادة لبكتريا المعدة ومطهرات معوية.