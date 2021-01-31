مصرع شاب في حادث تصادم ترامين أحدهما توقف فجأة شرقي الإسكندرية

لقي شاب، مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث تصادم وقع بين ترامين، أحدهما توقف فجأة في محطة الإقبال، شرقي الإسكندرية، وتم نقله إلى مشرحة كوم الدكه، وإعادة حركة الترام مرة أخرى بعد رفع أثار الحادث.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل؛ يفيد تصادم ترامين بخط "الرمل" أمام محطة الإقبال، وتسبب الحادث في مصرع شاب في الحال.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الاسعاف والأجهزة المعنية، إلى موقع البلاغ وفحصه تبين أن ترامين كانا يسيران خلف بعضهما على نفس الخط في اتجاه محطة الرمل، وفوجئ قائد الترام الأول بسيدة تعبر الطريق، فتوقف بشكل مفاجئ، ما تسبب في اصطدام الترام الثاني به من الخلف.

ووفقًا لمصدر أمني، نتج عن قوة اصطدام الترامين سقوط شاب كان واقفًا على "السبنسة" أسفل العجلات، ليلقى مصرعه فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشرة التحقيق.