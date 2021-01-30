 خوفا من خسارة الشقة.. يابانية تخفي جثة والدتها في الفريزر لـ10 سنوات - بوابة الشروق
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خوفا من خسارة الشقة.. يابانية تخفي جثة والدتها في الفريزر لـ10 سنوات

أدهم السيد
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 2:07 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 2:07 م

تم القبض على سيدة يابانية أربعينية، الأربعاء الماضي، بتهمة إخفاء جثة لـ10 سنوات داخل الفريزر، بينما قالت المتهمة إنها فعلت ذلك خوفا من أن تخسر شقتها.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن شرطى ياباني، أن المتهمة "يومي ينوشي" كانت قلقة أن يتم إخلائها من الشقة التى كانت مستأجرة من قبل والدتها الستينية بعد موتها؛ ما جعلها تقدم على فعل ذلك.

ولم يتمكن الطب الشرعى من تحديد سبب وزمن الوفاة الحقيقى للأم المدفونة بالفريزر.

تم اكتشاف جثة الأم بعد طرد "يومى" فعليا من شقتها؛ لتأخرها عن دفع الإيجار منتصف يناير الماضى، ليعثر أحد عمال النظافة على جثة الأم موضوعة فى فريزر مخفي فى خزانة ملابس.

 

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