عمرو أديب عن استقبال الجماهير للنادي الأهلي بقطر: كابتن بيبو لقى نفسه في استاد مختار التتش

علق الإعلامي عمرو أديب، على استقبال جماهير النادي الأهلي بقطر للاعبين فور وصولهم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة العالم للأندية، قائلًا: «الكابتن محمود الخطيب لقى نفسه أمام استاد مختار التتش»,

وقال خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن المصريين بالخارج تكون سعادتهم كبيرة جدًا عند لقاء أنديتهم المفضلة، خاصة وأن المصريين بدولة قطر تعد المرة الأولى لهم في لقاء كيان منذ سنوات.

وأشاد بالتزم جماهير النادي الأهلي بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال استقبالهم للنادي أثناء وصوله إلى العاصمة القطرية للمشاركة في بطولة العالم للأندية، ذاكرًا أنه تقرر حضور الجماهير للمباريات بنسبة 30%.

وعن جلسة التصوير للاعبين النادي الأهلي قبل سفرهم إلى قطر والتي ظهر فيها الاعبين مرتدين لبدلات رسمية، تابع: «الأهلى أعطى للبطولة وقارها بالصور اللي اتصوروها بالبدل».

وأعرب عن أمنياته في أن يحقق النادي الأهلي نتائج جيدة خلال بطولة العالم للأندية، معلقًا على تصدر تريند أبوتريكة لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع وصول النادي الأهلي لقطر، أن النادي بحاجة لمساندة أكثر من لقاء أبوتريكة.

ووصلت بعثة الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تستعد للمشاركة في مونديال الأندية في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد غادرت مطار القاهرة متجهة إلى قطر، مساء اليوم، وترأس البعثة محمد الخطيب رئيس النادي الأهلي.

