شرطة موسكو: إغلاق 7 محطات مترو تحسبا لتظاهرات غير مصرح بها غدا

أعلنت شرطة موسكو، اليوم السبت، أنه سيتم إغلاق 7 محطات مترو في العاصمة غدا بسبب الإعلان عن تظاهرات غير مصرح بها في البلاد.

وقال النائب الأول لرئيس مكتب عمدة موسكو أليكسي نميريوك - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "لسوء الحظ، سيتم إغلاق المقاهي والمطاعم ومؤسسات تقديم الطعام الأخرى، وكذلك المتاجر في وسط المدينة غدا /الأحد/"، مضيفا أنه "بناء على طلب الشرطة، سيتم تغيير طرق النقل البري في مركز العاصمة".

وحذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام من مسؤولية المنظمين والمشاركين العاديين في الأعمال غير المصرحة، كما دعا مكتب النائب العام إلى حظر الدعوات الموزعة على الإنترنت لحضور مثل هذه الأنشطة.