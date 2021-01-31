قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تسعى لتوفير احتياجات المواطن بشكل كبير، مشيرًا إلى الجهود من أجل التوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية وزيادة المعروض أمام المواطنين.

وأضاف القرش، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن الوزارة تنسق مع مختلف الجهات كالغرفة التجارية وشعبة الخضروات والفاكهة؛ لتحسين التسويق وزيادة المعروض وإتاحة فرصة أمام المواطن للحصول على السلعة.

وأشار إلى أن الفلاحين يحتاجون مزيدًا من الجهود لتسويق منتجاتهم، قائلًا إن الجهود التي تقوم بها الدولة في تحسين قدرات المزارع تساعده بشكل أكبر لتحسين دخله في المستقبل.