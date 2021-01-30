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اندلاع حريق ضخم شمال غربي العاصمة الروسية

موسكو - د ب ا:
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 1:41 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 1:41 م

نشب حريق ضخم، اليوم السبت، جراء احتراق صهريج للتزويد بالوقود في شمال غرب العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفاد مصدر بأجهزة الطوارئ الروسية.

ونقلت قناة "360" التلفزيونية الروسية عن المصدر قوله، إن فرقا من رجال الإطفاء انتقلت إلى موقع الحادث في منطقة توشينو الجنوبية من أجل احتواء الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة.

وذكرت وزارة الطوارئ أنه تم إرسال 3 مروحيات مخصصة لمكافحة الحرائق إلى الموقع لتشارك في عملية الإطفاء عند الضرورة، بحسب قناة "إر تي العربية" الروسية.

وذكر المصدر إن حوالي 40 أسطوانة من غاز البروبان تقع بالقرب من منطقة الحريق الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، مضيفا أن الحادث لم يؤد إلى إصابات.


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