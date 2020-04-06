السلطات الأمريكية تفرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل بدءا من الاثنين المقبل

أصدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمرًا يلزم مستخدمي وسائل النقل العام بارتداء الكمامات بدءا من يوم الاثنين المقبل.

ووفقا للأمر الفيدرالي، الذي صدر في وقت متأخر من ليل الجمعة، يجب ارتداء الكمامات في محطات القطارات ومترو الأنفاق ومحطات الحافلات والمطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكذلك في الطائرات والقطارات وغيرها من وسائل النقل العام في البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأامريكية، اليوم السبت.

ومن المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ في الساعة 11:59 مساء يوم الاثنين، ويضيف تفاصيل إلى التفويض الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول يوم عمل له في منصبه، والذي نص على "اتخاذ إجراء فوري" لفرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.