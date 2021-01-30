 الفنانة بسمة تعود بفيلم قبل الأربعين بعد فترة غياب عن السينما - بوابة الشروق
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الفنانة بسمة تعود بفيلم قبل الأربعين بعد فترة غياب عن السينما

أ ش أ
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 2:37 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 2:37 م

تعود الفنانة بسمة بعد فترة غياب عن السينما استمرت عدة سنوات ، بفيلم "قبل الأربعين" والذي يعرض بدور العرض السينمائي في 3 فبراير المقبل.

ويناقِش الفيلم الرعب النفسي، ويتضمن أحداثا واقعية حول ما يمر به الإنسان في الحياة ،الفيلم بطولة بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، سامى مغاوري، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، إخراج معتز حسام.

وكان المخرج معتز صلاح إنتهاء من عمليات المونتاج والمكساج والبرومو الخاص بالفيلم ،حيث قامت الشركة المنتجة بطرح إعلان تسويقي ،ظهرت من خلاله فتاة تعيش داخل أحد الكهوف، بينما تمسك كتابا وتقرأ فيه.


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