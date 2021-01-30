تاج الدين: لم يثبت خطورة تناول الفئات العمرية الأكثر من 65 عاما للقاح كورونا حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنه لم يتم السماع بتداول لقاح كورونا بين الفئات العمرية الأقل من 18 عامًا، ولا للسيدات الحوامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن لقاح كورونا يتم تصنيعه في ظروف وبائية طارئة لهذا فلم تنتهي الدراسات التي تثبت أمانه في حالة تناوله الشباب الأصغر من 18 عامًا أو السيدات الحوامل.

وأوضح أن الأولوية حاليًا في الحصول على اللقاحات لجميع العاملين بالكوادر الطبية خاصة في مستشفيات العزل والحميات والصدر، ويليهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن الدراسات لم تثبت حتى الآن خطورة تناول الفئات العمرية الأكثر من 65 عامًا للقاح كورونا.

وشدد على استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، باعتبارها أولوية في منع العدوى بالفيروس حتى بعد الحصول على لقاح كورونا، مرجعًا سبب انخفاض الحالات خلال الفترة الماضية إلى الالتزام بارتداء الكمامات والوسائل الوقائية.

وعن الأطقم الطبية التي تلقت لقاح كورونا خلال الأسبوع الماضي، أكد أنه لم تظهر عليهم أي أعراض أو آثار جانبية، لافتًا إلى زيادة الإقبال على تلقي اللقاح كل عام.