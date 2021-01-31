ضبط 14 سائقا متهمين بتعاطي المخدرات وتغريم 30 بسبب الكمامة في الإسكندرية

ضبطت شرطة الإسكندرية، اليوم السبت، 14سائقًا من قائدي سيارات "النقل، والأجرة، والملاكي"، لثبات تعاطيهم مواد مخدرة، بعد خضوعهم للتحاليل الطبية وثبات إجابيتها، وذلك خلال حملة استهدفت مختلف الطرق للكشف عن السائقين متعاطى المخدرات.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من اللواء محمد عبد الوهاب مدير مباحث الإسكندرية، يفيد قيام المقدم خالد شمس، رئيس مباحث قسم شرطة المنشية، والمقدم عبد الحميد سكران، رئيس مباحث مرور الإسكندرية، والرائد محمد الساخي معاون مباحث قسم شرطة المنشية، واللجنة الطبية المرافقة لهم، بإجراء تحليل المخدرات لعدد من قائدي السيارات خلال حملة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية في نطاق دائرة قسم شرطة المنشية.

ووفقًا لمصدر أمني، تم أيضًا تغريم 30 مواطنًا وسائقًا بمبلغ 50 جنيها؛ لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد_19" في المواصلات العامة، وتحرير محاضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العرض على النيابة العامة حيث تباشر التحقيق.‎