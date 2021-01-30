 كشف غموض العثور على جثة عامل بالطريق الدولي في دمياط - بوابة الشروق
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كشف غموض العثور على جثة عامل بالطريق الدولي في دمياط

مصطفى عطية
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 2:37 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 2:37 م
نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن دمياط في كشف غموض العثور على جثة عامل بالطريق الدولي بدمياط .

وتلقى مركز كفر البطيخ بأمن دمياط بلاغا بالعثور على جثة عامل 26عامًا مقيم بدائرة مركز كفر سعد، بالطريق الدولي والعثور في وقت لاحق على دراجته النارية بمنطقة أخرى.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن دمياط إلى تحديد مرتكبي الواقعة 4 متهمين (3عاطلين لهم معلومات جنائية وسائق).

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش و طلقات -سيارة ملاكي"مبلغ بسرقتها "- سيارة ربع نقل").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية كرهًا عن قائديها.

وأضافوا باشتراك المتهم الأول بتاريخ الواقعة وبحوزته البندقية الخرطوش، مع المتهم الثاني باستيقاف المجني عليه حال قيادته لدراجته النارية محاولان الاستيلاء على الدراجة ولدى مقاومة المجني عليه لهما قام بإطلاق عيار من البندقية تجاهه فأودى بحياته.

وعقب ذلك استعانا بالمتهمين الثالث والرابع لنقل جثته باستخدام السيارة الربع نقل والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور لإبعاد الشبهة عنهم لكون مكان الواقعة متاخم للقرية محل إقامتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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