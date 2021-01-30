دراسة: 1 من كل 3 بالغين يعانون من الاكتئاب بسبب فيروس كورونا

اكتشفت دراسة جديدة صادرة عن كلية الطب في سنغافورة، أن التأثير النفسي لفيروس كورونا التاجي لا يزال مستمرًا على البالغين، وهذا يهدد حياة الملايين في جميع أنحاء العالم.

وقال البروفيسور تازين جعفر، من برنامج الخدمات الصحية، وبحوث الأنظمة في كلية الطب، إن الإغلاق والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لهما تأثير سلبي على الصحة العقلية للبالغين.

وأضاف أن الدراسة حللت 68 دراسة أجريت خلال الوباء وشملت 19 دولة، لتقييم عوامل الخطر النفسية المرتبطة بالفيروس بين عامة السكان لمعرفة أفضل البرامج الوقائية التي تساعد في الحفاظ على الصحة العقلية للسكان حتى انتهاء الجائحة وعودة الحياة لطبيعتها- بحسب شبكة " تايمز ناو" الهندية.

وأوضح أن نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "بلوس ون" الأمريكية للعلوم، كشفت أن النساء والشباب والأفراد من ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض والذين يعيشون في المناطق الريفية والمعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، هم الأكثر عرضة للضائقة النفسية، وتم التوصل إلى أن 1 من كل 3 بالغين يعانون من الاكتئاب بسبب كوفيد-19، والنساء أكثر عرضة له من الرجل.

وأشار إلى أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 عامًا وما دون، أكثر عرضة للإصابة بالضيق النفسي من الذين تزيد أعمارهم عن هذا العمر، وذلك بسبب كثرة تعرضهم لوسائل الإعلام المختلفة مما يجعلهم يتابعون تطورات الفيروس أكثر من الكبار، وهذا يزيد من إصابتهم بالقلق والاكتئاب، ولكن إذا تلقوا دعم ممن حولهم، يقلل ذلك من تعرضهم للضرر، ولذلك هم أكثر حاجة لبرامج التوعية العقلية.

وقال البروفيسور باتريك كيسي، نائب العميد الأول للبحوث في كلية الطب بسنغافورة، إن المواطنين والعاملين في الرعاية الصحية أصبحوا يدركون العبء الثقيل الذي فرضه فيروس كورونا على الحالة النفسية، ولذلك يجب تشجيع المرضى ومن يشعرون بالخوف والخطر على طلب المساعدة للحصول على استشارات عقلية.

وأضاف أن الدراسة تعد منبهًا لتفادي الخسائر النفسية التي سببها الفيروس التاجي على جميع السكان بأنحاء العالم، وسلطت الضوء على مدى أهمية الدعم النفسي في هذه الفترة الحرجة.