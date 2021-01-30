 ضابط عراقي يسرق رواتب بقيمة مليار دينار ويهرب إلى جهة مجهولة - بوابة الشروق
السبت 30 يناير 2021 11:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

ضابط عراقي يسرق رواتب بقيمة مليار دينار ويهرب إلى جهة مجهولة

علم العراق
علم العراق
د ب أ
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 10:13 ص | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 10:13 ص

أفاد مصدر أمني عراقي، بأن ضابط الحسابات بمديرية أفواج شرطة البصرة سرق رواتب 700 منتسب تقدر قيمتها بحوالي مليار دينار عراقي وهرب إلى جهة مجهولة.

ونقلت قناة "دجلة" الفضائية العراقية، اليوم السبت، عن المصدر قوله إن الضابط المسؤول على الرواتب، دفع مبالغ قليلة لبعض المنتسبين كون الباقيين كانوا مشغولين بتأمين مباراة العراق والكويت الودية التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف أنه بعد عودة المنتسبين إلى دوائرهم ليستلموا الرواتب فوجئوا باختفاء ضابط الرواتب الذي بحوزته مالا يقل عن مليار دينار عراقي.

وكشف المصدر عن أن المعلومات الأولية تبين أنه من المحتمل أن يكون الضابط قد تمكن من الفرار إلى خارج العراق، فيما تشير المعلومات إلى أن باقي الرواتب موجودة بالعراق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك