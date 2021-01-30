ضابط عراقي يسرق رواتب بقيمة مليار دينار ويهرب إلى جهة مجهولة

أفاد مصدر أمني عراقي، بأن ضابط الحسابات بمديرية أفواج شرطة البصرة سرق رواتب 700 منتسب تقدر قيمتها بحوالي مليار دينار عراقي وهرب إلى جهة مجهولة.

ونقلت قناة "دجلة" الفضائية العراقية، اليوم السبت، عن المصدر قوله إن الضابط المسؤول على الرواتب، دفع مبالغ قليلة لبعض المنتسبين كون الباقيين كانوا مشغولين بتأمين مباراة العراق والكويت الودية التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف أنه بعد عودة المنتسبين إلى دوائرهم ليستلموا الرواتب فوجئوا باختفاء ضابط الرواتب الذي بحوزته مالا يقل عن مليار دينار عراقي.

وكشف المصدر عن أن المعلومات الأولية تبين أنه من المحتمل أن يكون الضابط قد تمكن من الفرار إلى خارج العراق، فيما تشير المعلومات إلى أن باقي الرواتب موجودة بالعراق.