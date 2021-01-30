الأهلي القطري يكشف عن اهتمامه بضم أوباما من الزمالك

أكد نيبوشا، المدير الفني للأهلي القطري أنه كان يهدف للتعاقد مع يوسف أوباما، قائد الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان يوسف أوباما على أبواب الرحيل من الزمالك في الصيف المقبل مجانًا لانتهاء عقده مع النادي، إلا أن إدارة الأبيض الجديدة نجحت في تجديد تعاقد صانع الألعاب قبل عدة أسابيع.

وقال المدرب المونتينجري نيبوشا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :"فترتي مع الزمالك ؟ كل اللاعبين كانوا مميزين بالنسبة لي في هذا الفريق".

وأضاف :"تابعت عملية تجديد عقد أوباما مع الزمالك وكنت مهتم بهذا الأمر لأنني كنت أتمنى تقديم عرض له، لكن في النهاية استمر مع الزمالك فهو لاعب مميز بالنسبة لي."

وفي سياق مختلف، أتم نيبوشا قائلًا :"العودة لتدريب الزمالك أو العمل في مصر مستقبلًا ؟ أنا لا أفكر في المستقبل بالوقت الحالي لانني متواجد في قطر، وأنا راض تمامًا مع فريقي، لكن كمدير فني محترف جاهز للنجاح دائمًا ومع ذلك أتمنى بالطبع أتمنى تحقيق الفوز بالبطولات في قطر".