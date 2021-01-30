إيقاف رحلات مطار الخميني وتحويلها إلى وجهات أخرى

أوقف مطار الخميني رحلاته وتم تحويلها إلى وجهات أخرى، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، صباح السبت، في خبر عاجل لها.

وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنهم سمعوا دوي صفارات إنذار في بعض المناطق غربي طهران ليلة امس الجمعة.