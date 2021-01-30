إيقاف رحلات مطار الخميني وتحويلها إلى وجهات أخرى

الأكثر قراءة
واقعة فلاشة المقاطع الإباحية بالمحلة مختلقة.. المُبلغ الكاذب أراد تشويه سمعة زوجته
وفاة الفنان محمود عبدالغفار.. أحد أشهر وجوه الضابط والمحقق في الدراما
القبض على المتورط في حريق التوفيقية: عاوز حقه في الميراث
بي بي سي: ماذا حدث لرجل المدرعة بعد 10 سنوات من ثورة 25 يناير؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
لن يفوز بأي مباراة
سيفوز على الدحيل فقط
سيصعد للنهائي على حساب بايرن ميونيخ
سيحقق برونزية جديدة
النتـائـج
تصويت
أوقف مطار الخميني رحلاته وتم تحويلها إلى وجهات أخرى، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، صباح السبت، في خبر عاجل لها.وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنهم سمعوا دوي صفارات إنذار في بعض المناطق غربي طهران ليلة امس الجمعة.