 إيقاف رحلات مطار الخميني وتحويلها إلى وجهات أخرى - بوابة الشروق
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إيقاف رحلات مطار الخميني وتحويلها إلى وجهات أخرى

أمل محمود
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 12:58 ص | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 12:58 ص

أوقف مطار الخميني رحلاته وتم تحويلها إلى وجهات أخرى، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، صباح السبت، في خبر عاجل لها.
وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنهم سمعوا دوي صفارات إنذار في بعض المناطق غربي طهران ليلة امس الجمعة.

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