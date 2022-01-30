أوقاف جنوب سيناء تشن حملة موسعة لتنظيف أسطح المساجد

نفذت مديرية أوقاف جنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة موسعة لتنظيف أسطح جميع المساجد بكافة مدن وقرى ووديان المحافظة، وذلك في إطار إطلاق وزارة الأوقاف حملة واسعة لنظافة أسطح المساجد.



قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى تنفيذ الحملة في ضوء الحملة التي تنفذها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، بهدف تنظيف أسطح المساجد من كافة المخلفات، وجمع المستلزمات الغير مستغلة تمهيدًا لتخريدها بمعرفة مخازن الوزارة.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أنه يجري شن حملات نظافة وتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري، خاصة قبل صلاة الجمعة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.



وأشار إلى أن جميع مساجد المحافظة ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.