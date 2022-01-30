صحيفة: هوندا تطلب بطاريات سيارات كهربائية من شركات صينية وكورية

ذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية، أن شركة "هوندا موتور" للسيارات، ستشتري بطاريات سيارات كهربائية، من شركات صينية وكورية جنوبية، لدعم العرض، وذلك نقلا عن عدة مصادر على صلة بالأمر.

وأضافت الصحيفة، أن شركة السيارات ستطلب بطاريات من شركة "انفيجن إيه.إي.إس.سي آند كونتمبريري آمبيريكس تيكنولوجي"، للأسواق اليابانية والصينية وشركة "إل جي اينرجي سوليوشن" الكورية الجنوبية من أجل أمريكا الشمالية"، وسيتم إصدار إعلان رسمي في فبراير المقبل، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضافت الصحيفة أن شركة "هوندا" تعتزم التعاون مع شركة "جنرال موتورز" في الولايات المتحدة، حول عمليات شراء مشتركة لبطاريات السيارات الكهربائية، لخفض التكاليف.

وذكرت صحيفة "نيكي" اليابانية أن شركة "هوندا" تسعى لبيع 800 وحدة من بطاريات السيارات الكهربائية، في الصين، في عام 2030.