ولي عهد أبوظبي: التوصل إلى تسوية دائمة لقضية فلسطين سيمثل دفعة قوية للسلام في المنطقة كلها

أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، أن التوصل إلى تسوية دائمة لقضية فلسطين سيمثل "دفعة قوية" للسلام في المنطقة كلها.

وقال الشيخ محمد بن زايد، خلال لقاء عقده في أبوظبي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن "منطقتنا هي من أكثر المناطق التي عانت من الحروب والصراعات، ومن خلال السلام يمكننا في الإمارات وإسرائيل والمنطقة كلها أن نوجه الموارد والطاقات إلى خدمة شعوبنا وتمهيد الطريق نحو غد أفضل لها"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف ولي عهد أبوظبي أن "التوصل إلى تسوية دائمة لقضية فلسطين سيمثل دفعة قوية للسلام في المنطقة كلها، ويعزز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، ويقطع الطريق أمام المتطرفين ودعاة الصراع الأبدي"، "داعيا الله تعالى أن يعم السلام منطقة الشرق الأوسط".

وأعرب عن شكره للرئيس الإسرائيلي لـ"موقفه وموقف بلاده تجاه الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على منشآت مدنية في دولة الإمارات"، وقال إنه "موقف يجسد رؤيتنا المشتركة تجاه مصادر التهديد للاستقرار والسلام الإقليميين وفي مقدمتها الميليشيا والقوى الإرهابية وضرورة التصدي لها وأهمية اتخاذ موقف دولي حازم ضدها".

وأشار إلى أن توالي زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى دولة الإمارات "يؤكد أن علاقات البلدين تسير إلى الأمام باستمرار، وأن هناك إرادة مشتركة وقوية لتعزيزها لمصلحة بلدينا وشعبينا".

ووصف ولي عهد أبوظبي "اتفاق إبراهيم للسلام" بأنه "تحول تاريخي كبير"، معتبرا أنه "جسد نهج السلام الذي تؤمن به الإمارات وفتح المجال لتعزيز شراكاتنا التنموية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والصحة والطاقة وغيرها".

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن ثقته بأنه يمكن للبلدين أن يقدما إلى المنطقة كلها "نموذجا عمليا لثمار السلام، وكيف يمكن توجيه الموارد والإمكانات والعقول لصنع مستقبل أفضل للجميع".

وقال إن مشاركة إسرائيل في معرض "إكسبو 2020 دبي" هي "إحدى ثمار هذا السلام"، وستساعد على "تعميق التعاون والشراكة" والتعرف على الفرص المتبادلة بين إسرائيل والإمارات.

من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي إن زيارته إلى دولة الإمارات "تعبير عن رؤية السلام التي يحملها إلى المنطقة بأسرها"، مضيفا أن "إسرائيل حريصة على تنمية التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة جمعاء".

ووصل هرتسوغ في وقت سابق اليوم إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات.