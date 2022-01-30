أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق، أن جوبا تسعى جاهدة لخلق شراكة استراتيجية شاملة مع الرياض، وتتطلع لدور محوري للسعودية للإسهام في النهوض بالبلاد من خلال ضخ استثمارات في مشاريع حيوية تنموية.

وقال دينق في حوار، من الرياض، مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته اليوم الأحد: "زيارتي للسعودية استهدفت تقديم أنفسنا، كحكومة لجنوب السودان، إلى المملكة، ومن ثم تعميق العلاقات معها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية".

وأشار إلى أن جنوب السودان يعتبر بوابة مهمة للمملكة إلى أفريقيا، ونتطلع إلى أن تلعب الرياض دورا محوريا ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن أيضاً في بلداننا الأفريقية، وأن تسهم في انتعاش الاستثمار في بلادنا.

وأكد دينق، أن الوضع الحالي بالبلاد مستقر سياسيا وأمنيا، لافتا إلى اتفاق السلام الذي أصلح ما بين الحكومة والمعارضة بعد حرب بين الأطراف في عام 2018، وموضحا أن مستحقات السلام في بلاده قطعت شوطا كبيرا.

وحول موقف جنوب السودان من دعوة الولايات المتحدة دول القارة إلى عدم التعاون مع الصين في "طريق الحرير"، أكد دينق أن المعيار المفترض هو خلق التنافسية التي تحقق رفاهية الشعوب سواء من خلال استثمارات صينية أو أمريكية، خصوصا أن الدول ذات السيادة تبحث عن مصالح شعوبها بدون التقيد بفرض أجندة خارجية.