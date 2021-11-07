 دبلوماسي ياباني: نعمل على تعزيز التعاون مع فيتنام لتحقيق مجتمع خالٍ من الكربون - بوابة الشروق
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دبلوماسي ياباني: نعمل على تعزيز التعاون مع فيتنام لتحقيق مجتمع خالٍ من الكربون

أ ش أ
نشر في: الأحد 30 يناير 2022 - 1:31 م | آخر تحديث: الأحد 30 يناير 2022 - 1:31 م

أكد السفيرالياباني لدى فيتنام يامادا تاكيو، أن بلاه تعمل على تعزيز التعاون الشامل فى المجالات السياسة والتكنولوجيا والقضايا المالية مع فيتنام؛ لتحقيق مجتمع خالٍ من الكربون.

وقال السفير تاكيو - في تصريح لوكالة الأنباء الفيتنامية بثته اليوم الأحد - إنه في إطار آلية الائتمان المشتركة بين البلدين ستساعد الحكومة اليابانية في شراء فيتنام لمعدات تعتمد على التكنولوجيا اليابانية المتقدمة، وبالتالي المساهمة في الاقتصاد الصفري الكربوني في فيتنام.

وأشار السفير الياباني إلى أنه في إطار زيارة رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه لليابان في نوفمبر 2021، وقع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الفيتنامي تران هونج ها مع وزير البيئة الياباني ياماجوتشي تسويوشي على خطة تعاون بشأن الاستجابة لتغير المناخ لتحقيق الهدف المتمثل في حياد الكربون بحلول عام 2050.

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