إبراهيم محلب وزكريا عزمي يشاركان في عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق

شارك رئيس مجلس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وعدد من الكتاب الصحفيين، فى عزاء الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، مساء اليوم، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتقدم الأسرة فى تلقى واجب العزاء زوجة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق وابنه ونجلته، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، وجمال حسين عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.

وقدم واجب العزاء صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق، وعصام شيحه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وَالعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وتوفى الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، عن عمر يناهز 57 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، وذلك فى رحيل صادم للوسط الإعلامى والصحفى والسياسى.

وكان ياسر رزق من ألمع وأبرز صحفيى جيله، وصاحب تاريخ صحفى حافل وتقلد العديد من المناصب الصحفية وصولا لمنصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.

وكان رزق قد بدأ عمله الصحفى فى مؤسسة أخبار اليوم وذلك منذ أن كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الإعلام التى تخرج فيها عام 1986؛ حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة فى رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذى شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا.

وبعد 6 سنوات قضاها فى إدارة مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، عاد «رزق» إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، لكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك فى 18 يناير 2011، ثم انتقل إلى «المصرى اليوم»، ثم عاد مرة أخرى إلى مؤسسة أخبار اليوم رئيسا لمجلس إدارتها ورئيسا لتحرير جريدة الأخبار.

وقبل أيام معدودة صدر لرزق كتاب «سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص» والذى يتضمن رصده لأحداث الفترة بين اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، وهو يمثل الجزء الأول من ثلاثية كان يعكف على الانتهاء منها باسم «الجمهورية الجديدة».