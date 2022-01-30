عمرو أديب يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر: «أمالنا كبير»

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة منتخب مصر، المقرر لها غدًا الأحد أمام منتخب المغرب، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف خلال برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أنه يأمل غدًا في أن يكون الحظ حليف المنتخب المصري في مباراة أمام نظيره المغربي، قائلًا: «يا رب يا كريم ربنا يسهل لينا بكرة واللعب يبقى جميل، ونقدر نسعد جماهير مصر».

واستكمل، أن هذه البطولة شهدت العديد من المفاجأت وخروج بعض الفرق على الرغم من أدائها القوي، متابعًا: «الدورة دي بتحصل فيها حاجات غريبة، محدش كان متوقع أن تونس تخرج على إيد بوركينا فاسو، أو أن الجزائر، أو نيجريا يخرجوا».

ووجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر، قائلًا: «أمالنا كبير، أعملوا مجهودكوا لآخر نقطة عرق، أعمل اللي عليك، متفقدوش الكورة بسهولة، وإن شاء الله المنتخب بكرة هتكون روحه عالية، خصوصًا بعد آخر مباراة».

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم كيروش مواجهة صعبة أمام منتخب المغرب في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل، ويضرب الفائز موعدا فى نصف النهائى مع الفائز من مواجهة الكاميرون وجامبيا.