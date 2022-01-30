عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تحليق طائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، التي أقلته نحو الإمارات، اليوم الأحد، فوق الأجواء السعودية، وذلك بحسب ما أفاد به مكتب الرئيس الإسرائيلي.

وقال الطيار للركاب: «نحن الآن فوق المملكة العربية السعودية.. نحن نصنع التاريخ! سنطير قريبا فوق العاصمة»، فيما دخل الرئيس قمرة القيادة، ونظر إلى الأراضي السعودية، وقال: «بدون شك.. إنها حقا لحظة مؤثرة للغاية».

وبحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، جوانب التعاون في ضوء «اتفاق السلام الإبراهيمي» الذي وقعه البلدان خلال عام 2020 إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأحد، جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها ولي عهد أبو ظبي والرئيس الإسرائيلي في قصر الوطن في أبوظبي، حيث رحب «بن زايد» بالرئيس الضيف وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دفع علاقات البلدين إلى مزيد من الخطوات لمصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة.

واستعرض الجانبان الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية إضافة إلى التكنولوجيا والصحة وغيرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.