سيطرت حالة من الحزن على الصحف والإعلام التونسي بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام بوركينا فاسو في اللقاء الذي اقيم مساء السبت بالدور الربع النهائي.

وتلقى منتخب تونس هزيمة أمام نظيره بوركينا فاسو في اللقاء الذي اقيم بينهما على ملعب رومدي أدجيا.

وأبرزت الصحف العُقدة المستمرة التي تواجه منتخب تونس أمام بوركينا فاسو وهى الخروج من الدور الربع النهائي لكأس الأمم على يد منتخب بوركينا فاسو.

وكانت البداية مع صحيفة الصباح التي أكدت أن منتخب تونس لم يدخل للمباراة أمام بوركينا فاسو بالشكل الأمثل، وبالتالي فشل في التأهل إلى الدور النصف النهائي.

وأضافت الصحيفة أن منتخب تونس ترك الاسبقية للخيول في الشوط الأول ورغم تحسن الأداء في الشوط الثاني إلا أن أصدقاء يوسف المساكني لم ينجحوا في هز شباك بوركينا فاسو واستسلموا بشكل كبير للنتيجة رغم النقص العددي الذي عانى منه الخيول.

أما صحيفة «الشروق» فأوضحت أن المباراة كانت صعبة على منتخب تونس الذي لم يحسن استغلال الفرص بالشكل الأمثل.

وبعنوان «تونس تنهزم وتغادر المسابقة» أفادت الصحيفة أن بوركينا فاسو واصلت فرض عقدتها على نسور قرطاج، مشيرة إلى أن الخيول لعبوا على الهجمة المرتدة التي كادت أن تكتب الهدف الثاني لولا براعة الحارس التونسي.

أما موقع "FooT 24" فألقى الضوؤ على الوقت القاتل الذي اهتزت فيه الشباك التونسية وأكد أن النسور عادوا إلى غرف خلع الملابس متأخيرن في النتيجة بهدف ساذج اشترك فيه الحارس بشير بن سعيد وثنائي الدفاع أسامة الحدادي وديلان برون.

وانتقد الموقع أداء تونس بوجه عام حيث أضاف أن منتخب النسور قدم أداءا مشابها لمباراتي مالي وجامبيا وهو أداء متواضع وشاحب للغاية وبالتالي كانت الهزيمة منطقية، فيما غابت إضافة اللاعبين أصحاب الخبرة أو التأثير كالسخيري والخزري والمساكني.

وكشف موقع «ميوزيك» أسباب خروج منتخب تونس من كأس الأمم الإفريقية، في تقرير كامل عن المباراة بعنوان: «كان 2022: عقدة بوركينا فاسو تحرم النسور من العبور».

وتحدث الموقع التونسي عن الهدف الذي سكن مرمى نسور قرطاج في نهاية الشوط الأول، مؤكدا أنه جاء من هجمة معاكسة بعد مجهود فردي مميز استغل فيه مهاجم لوريان الفرنسي تقدم الخط الدفاعي للمنتخب.

وأضاف الموقع أن منتخب تونس واصل إهدار الفرص في الشوط الثاني عن طريق وهبي الخزري بالأخص، مشيرا إلى أنه لم تأت التغييرات التي أجراها المدرب منذر الكبير بالجديد وانتهت المباراة بخسارة تونس بهدف دون رد.

وأتم الموقع أن خسارة تونس تواصل العقدة بعد أن تفوق في أكثر من مباراة في تاريخ المواجهات بين البلدين كان آخرها في نسخة 2017 بالجابون.

صحيفة أخبار الجمهورية التونسية، فأشارت إلى أن بوركينا فاسو سيطر على مجريات الشوط الأول وهو ما كلل تلك السيطرة بتسجيل الهدف الوحيد عن طريق لاعبه دانجو واتارا في الوقت بدل الضائع من الشوط.

وأضاف أن لاعبو منتخب تونس حاولوا تعديل النتيجة في الشوط الثاني، غير أن دفاعات بوركينا فاسو حالت دون نجاح ذلك.