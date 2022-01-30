تحدث يوسف شيبو، نجم المنتخب المغربي السابق، عن المباراة التي ستجمع بين مصر والمغرب مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه المنتخب المصري نظيره المغربي، اليوم الأحد، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، في تمام الساعة الخامسة مساءا، بربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال شيبو في تصريحاته، عبر قناة "المحور": "مباراة مصر والمغرب ستكون قوية وجديرة بالمشاهدة، وهي هكذا بين المنتخبين عبر التاريخ".

وأضاف: "المنتخب المصري تحسن مستواه عبر مباريات البطولة، المنتخبان قربان في المستوى، ليس هناك فارق كبير بينهما".

وتابع: "المباراة ستلعب على جزيئات صغيرة، الجانب التكيكي مهم للمدربين، ستكون هناك مساحات وفرص كثيرة، الفريق الذي ينجح في التسجيل من أقل الفرص هو الأقرب للمكسب".

وواصل: "أتمنى المباراة تغمر بالروح الرياضية بين اللاعبين والمدربين، المنتخب الأفضل هو الذي سيستحق الفوز".

واختتم تصريحاته: "لسوء الحظ أن البطولة أوقعت المنتخب المغربي أمام مصر، كنت أتمنى أن تقام هذه المباراة في نهائي البطولة".