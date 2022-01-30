طاهر أبو زيد: محمد صلاح أيقونة مصرية وظاهرة لن تتكرر

تغنى طاهر أبو زيد نجم الأهلي والكرة المصرية الأسبق، بـ محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه أصبح أيقونة الكرة المصرية.

وقال أبو زيد في تصريحات تلفزيونية عبر "إم بي سي مصر": "محمد صلاح أصبح أيقونة الكرة المصرية، ما فعله لم يتخيل أي مصري أو رياضي أن يكون لدينا نجم من هذا العيار".

وأضاف: "استمرار محمد صلاح في نفس المستوى وعطائه مع منتخب مصر أمر مؤثر، نحن أمام شيء لن يتكرر مرة أخرى".

وأردف: "صعب أن يكون للاعب مصري رحلة احترافية مشرفة مثل هذه، محمد صلاح خلق نموذجًا هائلًا جدًا وهو نموذج لكل المسلمين، أصبح ظاهرة، والعرب والإنجليز التفوا حوله".

واختتم: "أتمنى فوز منتخب مصر بـ كأس أمم إفريقيا لأنها ستكون إضافة مهمة في تاريخ محمد صلاح".

ويستعد محمد صلاح، لقيادة المنتخب أمام المغرب، اليوم الأحد، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، في تمام الساعة الخامسة مساءا، بربع نهائي كأس أمم إفريقيا.