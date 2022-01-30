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أعلنت شركة "طيران الجزيرة" الكويتية موافقة مجلس إدارتها على توقيع اتفاقية مع شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات لشراء 28 طائرة بقيمة 03ر1 مليار دينار كويتي (نحو 4ر3 مليار دولار أمريكي).

وقالت الشركة، في منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد، إنه سيتم تحديد الموعد الفعلي لاستلام الطائرات الجديدة في وقت لاحق.

كما وافق مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية لشراء محركي طائرة بقيمة 8ر9 مليون دينار (نحو 2ر32 مليون دولار) لدعم عمليات الشركة.

وأوضحت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي لذلك على عملياتها حاليا، لكنها توقعت أن يكون لكلا الاتفاقيتين أثر إيجابي عليها على المديين المتوسط والطويل.