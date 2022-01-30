الجزائر تتيح خدمة الكشف عن فيروس كورونا مجانا في أكثر من 100 مسجد

كشف المكلف بالإعلام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، محمد زغداني، فتح أكثر من 100 مسجد لتمكين المصلين من كشف مجاني عن فيروس كورونا، وذلك بحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الأحد.

وقال «زغداني» في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، إن الأطباء وأعوان الحماية المدنية قدموا منذ انطلاق عملية التلقيح ضد «كوفيد-19» على مستوى مساجد الجمهورية، أكثر من ألفين درسا توعويا للمصلين؛ تزامنًا مع الانتشار السريع لمتحور «أوميكرون» وتماشيا مع قرارات السلطات العليا للبلاد والإجراءات المعلنة للحد من انتشار الفيروس.

وأشار إلى فتح نقاط عديدة للتلقيح ضد فيروس كورونا عبر 805 مساجد، بالتنسيق مع قطاع الصحة، بالإضافة كذلك إلى فتح نقاط الكشف المجاني عن الإصابة بـ«كوفيد – 19» عبر 102 مسجد.

ولفت زغداني في ذات السياق، إلى تقديم 2068 درسا توعويا بمخاطر «كوفيد-19» للمصلين عبر أطباء وأعوان الحماية المدنية قبيل صلاة الجمعة في مساجد الجمهورية، وتشمل الحملة توعية المواطنين بصعوبة الظرف الصحي الحالي، دون تهوين ولا تهويل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالبروتوكول الصحي بالمساجد والإجراءات الوقائية وعدم التهاون في تطبيقها.

وأكدت وزارة الشؤون الدينية، أهمية الإقبال على التلقيح، باعتباره الإجراء الصحي الذي يضمن الوقاية من المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا.