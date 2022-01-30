﻿المرشد الأعلى الإيراني يأمر بشن حملة على تهريب السلع الكمالية الفاخرة

أمر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بتضييق الخناق "بحزم وبلا هوادة" على السلع الكمالية الفاخرة التي يتم استيرادها إلى البلاد بشكل غير قانوني.



ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد ، قال خامنئي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "السلع الكمالية التي يتم تهريبها يجب الإلقاء بها في آلات الضغط والكسارات".



وأضاف خامنئي، أن تهريب هذه الأصناف إلى إيران، مع العقوبات التجارية الأمريكية الصارمة التي تمنع استيراد العديد من العلامات التجارية الأجنبية الشهيرة، يضر بالصناعة المحلية.



وجاء البيان بعد ساعات من عقد خامنئي اجتماعا مع القائمين على مصنعين إيرانيين حث فيه المسؤولين الحكوميين على دعم المنتجين بشكل أفضل، وانتقد الإدارات السابقة لأداءها الاقتصادي المفتقد للحيوية.



وتجري القوى العالمية حاليا مفاوضات مكثفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.



وبدأت إيران تقييد الاستيراد بشدة في 2018 بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي، ما تسبب في أزمة اقتصادية.