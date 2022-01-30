توفيق يستقبل وزير الدفاع ورئيس الأركان للتهنئة بذكرى عيد الشرطة

استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، اليوم، بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة، لتقديم التهنئة لهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة.



فى بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن معركة الإسماعيلية الخالدة تُجسد صفحة مضيئة من سجل الوطنية والنضال المصرى وتعكس تلاحم الشعب المصرى مع شرطته فى سبيل الدفاع عن الوطن وأمان المواطنين فى مواجهة عدو تسلح بعتاد وذخيرة.



وأعرب عن تقديره لتضحيات رجال الشرطة المتواصلة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والتصدى لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.



من جانبه، أشاد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة لتدعيم ركائز الأمن والتنمية والإستقرار فى كافة ربوع البلاد، مشيرا إلى التعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطة وأشقائهم فى القوات المسلحة بإعتبارهما جناحا الأمن للأمة المصرية.



وأكد أن التاريخ يسطر لتلك المؤسستين العريقتين بأحرف من نور تواصل الأجيال فى مسيرة البذل والعطاء وفاءً لتطلعات الشعب المصرى العظيم وفداء لوطن حقق بإنجازاته الشامخة مكانته عبر العصور.



وحضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.