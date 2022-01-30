أحمد بلال: المغرب تمتلك الأفضلية الدفاعية أمام مصر ولكن!

أكد أحمد بلال مهاجم المنتخب المصري والأهلي السابق، أن مواجهة الفراعنة أمام المغرب، في منافسات كأس أمم إفريقيا، ستكون صعبة في ظل المستويات القوية التي قدمها لاعبو "أسود الأطلس" في الكان.

ويواجه المنتخب المصري نظيره المغربي، اليوم الأحد، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، في تمام الساعة الخامسة مساءا، بربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال بلال في تصريحات صحفية مغربية: "المباراة ستكون صعبة للغاية، هي بمثابة ديربي، وستكون مختلفة".

وأضاف: "أرى أنها ستكون الأصعب في هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا، المنتخب المصري بدأ المسابقة بشكل سيئ، لكن الفوز على كوت ديفوار منحه الثقة اللازمة".

وتابع: "المنتخب المغربي يعاني من صعوبات على مستوى الفعالية التهديفية ويفتقد إلى رأس حربة".

وأكمل: "منتخب المغرب لديه لاعبين متكاملين لكنه يفتقد إلى رأس حربة له فعالية تهديفية أمام المرمى، لأن خطه الأمامي يُهدر الكثير من الفرص السانحة للتسجيل".

وأتم: "ولكن منتخب المغرب يتفوق على مصر من الناحية الدفاعية وعلى مستوى الثبات في الخط الخلفي".

ويواجه الفائز من مباراة مصر والمغرب، في الدور نصف النهائي من البطولة، بمنتخب الكاميرون صاحب الأرض والمضيف والذي تخطى جامبيا بثنائية نظيفة في ربع النهائي.

ويتفوق المغرب بفارق كبير في المواجهات المباشرة مع مصر على مدار التاريخ، قبل مباراة اليوم، إذ نجح أسود الأطلسي في تحقيق الفوز في 13 مواجهة من أصل 27 مباراة جمعت الفريقين، في حين حققت مصر الانتصار في 3 مباريات فقط، وحدث التعادل في 11 مواجهة.