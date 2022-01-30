وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ترسل 3 مسؤولين إلى سفارتها في أوكرانيا

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الكورية الجنوبية أمس السبت أنها سترسل ثلاثة مسؤولين إلى سفارتها في أوكرانيا، لإعداد خطط سلامة للرعايا الكوريين الجنوبيين، وسط تزايد المخاوف، بشأن غزو محتمل لأوكرانيا، من قبل روسيا.

وذكرت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن الوزارة أصدرت القرار، بعد يوم من ترؤس وزير الخارجية، تشونج اوي-يونج اجتماعا افتراضيا، مع رؤساء وبعثات دبلوماسية للبلاد، في أوكرانيا وسبع دول أخرى.

وأمرت الوزارة بإرسال ثلاثة مسؤولين للسفارة، في أوكرانيا، لتعزيز الاستعداد لخطط سلامة للرعايا الكوريين الجنوبيين، في الخارج.

وتابعت الوزارة، أنها تعتزم تخصيص مواقع معينة، في كييف ومدن أوكرانية أخرى، للرعايا الكوريين الجنوبيين، للتجمع فيها، في حالة الطوارئ والاستعداد لإمدادات إغاثة وأغذية الطوارئ.

ونصحت الوزارة الكوريين الجنوبيين في أوكرانيا، بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمنا، بقدر المستطاع، حيث لا تزال الرحلات الدولية تعمل بشكل طبيعي، في سبعة مطارات، بست مدن.