وزارة الري الأردنية: نسبة تخزين المياه في معظم سدود الأردن متواضعة

أعلنت وزارة المياه والري الأردنية اليوم الأحد، أن نسبة تخزين المياه في معظم السدود في الأردن لاتزال "متواضعة" على الرغم من تساقط غزير للثلوج في عدة مناطق في المملكة خاصة العاصمة عمّان.

ونقلت قناة "المملكة" عبر موقعها الإلكتروني اليوم عن الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة قوله، إن "سد الكفرين وصل نسبة التخزين فيه إلى نحو 54% لكن باقي السدود البالغ عددها الإجمالي 14 سدا نسبة التخزين فيها أقل من 50% وبنسب متواضعة".

وأشار إلى أن المنخفض الجوي الأخير رفد السدود حتى صباح اليوم بنحو 5ر11 مليون متر مكعب من المياه، حيث دخل خلال الـ24 ساعة الماضية 5ر2 مليون متر مكعب من المياه.

ولفت سلامة إلى أنه منذ بداية الموسم المطري دخل على السدود نحو 5ر32 مليون متر مكعب من المياه وهي "كميات جيدة" ما "رفع الموسم المطري إلى نحو 53% من الهطول العام وهي أفضل من العام الماضي لهذا الوقت من العام والذي كان 34%".

وأوضح أن منخفضات جوية مقبلة يعول عليها في "تعزيز كميات المياه" مشيرا إلى أن الأردن من أفقر دول العام مائيا.

وتحدث سلامة عن كميات ثلوج متراكمة ما "سيعزز مخزون المياه الجوفية بشكل ممتاز جدا وسط حرارة منخفضة ومعدلات تبخر المياه أقل من المعتاد".