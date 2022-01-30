 الإمارات: استئصال 13 ورما ليفيا من رحم سيدة بالشارقة - بوابة الشروق
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الإمارات: استئصال 13 ورما ليفيا من رحم سيدة بالشارقة

الشارقة - د ب أ
نشر في: الأحد 30 يناير 2022 - 10:09 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يناير 2022 - 10:09 ص

تمكن أطباء في مستشفى إماراتي بالشارقة، من استئصال 13 ورما ليفيا من رحم سيدة عراقية.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، كانت المريضة تشكو من نزف متكرر وآلام بطنية متكررة، وشُخص لها أنها أورام ليفية كبيرة بالرحم.

وقرر الأطباء ضرورة استئصال الرحم مع الأورام الليفية، وإنه من الصعب استئصال الأورام بدون استئصال الرحم، لكن المريضة رفضت استئصال الرحم وقررت القدوم إلى أحد مستشفيات الشارقة.

وتقرر اجراء استئصال الأورام الليفية عن طريق المنظار والمحافظة على الرحم، وبالفعل تمت العملية بنجاح واستؤصل 13 ورما ليفيا من الرحم ذات حجم كبير وصغير، ولم تحدث مضاعفات أثناء وبعد العملية.

وغادرت المريضة المستشفى بعد 48 ساعة ثم سافرت إلى العراق.

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