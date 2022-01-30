شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات بإعدادية القاهرة وطول الأسئلة

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، واشتكى الطلاب من صعوبة بعض الأسئلة وطول عدد أسئلة الامتحان، مؤكدين أن الأسئلة كانت غير مباشرة.

وقال الطلاب إن الأسئلة الصعبة جاءت في صيغة بم تفسر "سجلت قارة أفريقيا أعلى معدل للمواليد في العالم، ما المقصود بالهجرة غير الشرعية، ما المقترحات التي تجعل مصر ذات دخل اقتصادي قوي".

وتفقد محمد عطية مدير المديرية سير الامتحان بلجنة مصطفى كامل الإعدادية المشتركة وتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان.