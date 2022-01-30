طارق الشناوي: مصر أكبر دولة مستفيدة من الحراك الفني في السعودية

قال الناقد الفنى طارق الشناوي، إن أكبر دولة عربية مستفيدة من الحراك الثقافي والفني فى السعودية هي مصر، وموسم الرياض وما تقدمه السعودية من نجاح فني هو أصلا قوة دافعة للفن المصري، قائلا: "هناك تصيد لتصريحات الفنانين المصريين عن السعودية، وهذه ظاهرة غريبة وأم كلثوم غنت لبغداد وعبد الحليم غنى لملك المغرب ولم يهاجمهم أحد".



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الأحد، أن السعودية نجحت في تقديم فاعليات فنية جيدة وعرضت أفلام تحفظت مصر والرقابة الفنية على عرضها، مؤكدا أنه لا توجد دولة تختار فنا رديئا فى مهرجاناتها.



واستكمل: «الفن المصري سوقه كبير في المملكة السعودية وعندنا أكثر من 4 مليون مصري يعيش فى السعودية، وهذا العدد غير السعوديين الذين يحبون ويعشقون الفن المصري»، موضحا أن ما يحدث في السعودية رواج للفن المصري ويجب الحرص على العلاقة مع المملكة السعودية.