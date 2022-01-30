أمين الجامعة العربية: نتابع بدقة شديدة كل عناصر الأداء الإيراني في الإقليم

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اللجنة المُشكلة من دول: السعودية والبحرين والإمارات ومصر، بمشاركة الأمين العام، تتابع بدقة شديدة الأداء الإيراني في الإقليم بكل عناصره.

وأضاف أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي، مساء الأحد، أن اللجنة تقدم تقريرًا إلى المجلس الوزاري مرتين في العام، موضحًا أنها تعد مشروع قرار وتستصدره، فضلًا عن إصدارها مشروع قرار مواز عن المجلس الوزاري.

وتابع: «أحيانا بعض الأطراف وأعضاء اللجنة يقدمون تقارير كاملة توزع على أعضاء الجامعة ويخطر أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بها؛ لتوزيع المستندات على أعضاء الأمم المتحدة، وهناك جهد يبذل من قبل الرصد والإدانة وكشف المواقف وتوزيعها وإطلاع المجتمع الدولي عليها منذ 6 سنوات وحتى الآن».

وعن زيارةمسؤولين إيرانيين للعراق، أكد أن الوزراء العرب والجامعة العربية حريصة على ألا تبدو وكأنها تتدخل في شأن دولة عضو من أعضائها، معقبًا: «رصد الأداء الإيراني من خلال لجنة معنية، ولا يمكننا القول لدولة كاملة العضوية لديها رئيسها ورئيس حكومتها ووزير خارجيتها افعلوا هذا أو لا تفعلوا ذاك».