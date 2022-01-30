تقرير حقوقي يمني: أكثر من ألف طفل سقطوا ضحايا الإرهاب الحوثي بمأرب

أفاد تقرير حقوقي يمنى أصدره مكتب حقوق الإنسان، بمحافظة مأرب اليوم الأحد، بمقتل وإصابة 1028 طفلا بصواريخ مليشيات الحوثي الإرهابية وطائراتها المفخخة وعبواتها الناسفة التي زرعتها في مأرب منذ بداية الانقلاب.

واستعرض التقرير، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الفضائية، جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأطفال في محافظة مأرب خلال الفترة من أكتوبر 2014 وحتى ديسمبر 2021، توزعت بين القتل والإصابة والاعتداءات وتعذيب واعتقالات وزراعة الألغام ونهب للمساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال من المدارس واقتحام ونهب للمؤسسات العامة والخاصة والاختطاف والإخفاء والتهجير القسري.

وأوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب عبدربه جديع، أنه تم رصد خلال فترة إعداد التقرير مقتل 296 طفلا وإصابة 732 طفلا آخرين في محافظة مأرب بصواريخ وألغام ومتفجرات وطائرات مليشيات الحوثي الإرهابية المفخخة التي استهدفت المحافظة خلال السبع السنوات الماضية.

وأضاف أن نحو 149 طفلا قتلوا، وأصيب نحو 421 آخرون بالصواريخ والمقذوفات الحوثية فيما قتل نحو 147 طفلا وأصيب نحو 311 آخرون بالألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الإرهابية في عموم مديريات ومناطق محافظة مأرب منذ بداية انقلابها على الحكومة الشرعية.