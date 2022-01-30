وزير المالية: بدء منظومة التامين الصحي الشامل بالإسماعيلية خلال الأشهر القليلة المقبلة

كشف محمد معيط، وزير المالية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل سيبدأ تطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة في محافظة الاسماعيلية جا ذلك، وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وأضاف معيط أنه من المقرر بشكل تدريجي مد مظلة المنظومة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسى مطروح، وغيرها.

وأوضح معيط، أن جائحة كورونا سلطت الضوء على الأهمية القصوى لوجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية دون أن تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين لا يستطيعون تحملها، وإيمانًا بالأهمية القصوى التي توليها الدولة للقطاعات التي تؤثر على تنمية رأس المال البشري وتماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتقوية قطاع الصحة، خاصةً مع بداية جائحة كورونا، حيثُ تم في مارس ٢٠٢٠، تخصيص حزمة قدرها ١٠٠ مليار جنيه للتخفيف من آثار الجائحة في العام الأول، منها تم تخصيص ١٧,٥ مليار منها دعمًا إضافيًا للقطاع الصحي وتم توجيه بقية الحزمة لمساندة القطاعات الأخرى الأكثر تضررًا والفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن الحكومة استهدفت زيادات مستدامة في مخصصات قطاع الصحة، بلغت خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حوالي ٢٧٥,٦ مليار جنيه بزيادة قدرها ١٧,١ مليار جنيه مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مع التركيز على تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، حيث بلغت تكلفة الاستثمارات الكلية في العام المالي الحالي نحو ٦٤,٤ مليار جنيه لتعزيز استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام في الأقصر والإسماعيلية وتطوير ١٣٢ وحدة رعاية في ٩ محافظات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وإنشاء ٢٠ مركزًا لتجميع البلازما ضمن مبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما وتنفيذ ٧ مستشفيات جامعية جديدة.