هيئة الكتاب: إقبال من الناشرين أكثر من أي نسخة سابقة على المعرض

علق الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، على إقامة الدولة المصرية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في ظل انتشار فيروس كورونا، وإقبال المواطنين عليه.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «يُحكى أن»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن هذه الدورة من معرض الكتاب تشهد إقبال من قبل الناشرين عن أي نسخة سابقة، مشيرًا إلى أن كل الدول كانت تنظم المعرض بثلث أو نصف قوة المعرض.



واستكمل، أن الدولة المصرية استطاعت في ظل انتشار فيروس كورونا على إقامة معرض الكتاب، وهي من الدول القلائل في العالم التي حافظت على انتظام معرض الكتاب بنفس قوته.



وتابع، أن الدول التي نظمت معرض للكتاب لم تكن بنفس قوة معرض القاهرة الدولي للكتاب، مضيفًا أن هناك ضيوف من خارج مصر يشاركون في المعرض، وكل عام نشهد من 30 إلى 35 جنسية، لكن هذا العالم توجد 51 جنسية.



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، افتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.



ويقام المعرض في مركز المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة، بدءًا من الأربعاء 26 يناير 2022.