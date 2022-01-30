تبادل للأسرى بين القوات السورية الحكومية وفصائل المعارضة

كشف مصدر في المعارضة السورية أن عملية تبادل أسرى جرت اليوم الأحد في محافظة ادلب بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية السورية وميليشيات إيرانية.

وأكد قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) " تم اليوم الأحد صفقة تبادل اسرى في معبر ترنبه قرب مدينة سراقب بريف ادلب الشرقي بين فصائل المعارضة والميليشيات الإيرانية حيث تم تسليم جثة ضابط إيراني برتبة عقيد قتل قبل عدة سنوات خلال معارك منطقة مورك مع جيش العزة التابع للجيش السوري الحر(المعارض) ، كما تم تسليم خمسة عناصر من القوات الحكومية مقابل اطلاق سراح ثلاثة عناصر من جيش العزة ".

وأكد القائد العسكري،الذي طلب عدم تسميته، أن عمليات التبادل بين فصائل المعارضة تتم بتنسيق روسي تركي ، وحضور الهلال الاحمر السوري.

وتجري القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة تبادل اسرى بشكل متكرر حيث جرت أخرى مرة بين الجانبين نهاية العام الماضي تم بموجبها تبادل اطلاق سراح خمسة عناصر من الجانبين .

وبحسب مصادر حقوقية سورية لـ(د.ب.أ)فإن " القوات الحكومية السورية تعتقل عشرات الألاف من عناصر المعارضة أو من عائلاتهم في حين تعتقل فصائل المعارضة المئات من عناصر القوات الحكومية والمتعاونين معهم تم إلقاء القبص عليهم في مناطق سيطرة المعارضة".