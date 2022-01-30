التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام المغرب في كأس الأمم

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره المغربي في الخامسة من مساء اليوم، على ملعب "أحمدو أهيدجو" بمدينة ياوندي الكاميرونية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

لقاء الفراعنة أمام "أسود الأطلس" هو بمثابة نهائي مبكر للبطولة، لا سيما وهو الديربي العربي، حيث تطمح فيه مصر، صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، للصعود للدور قبل النهائي للمرة الثانية في النسخ الثلاثة الأخيرة للمسابقة، ويحلم المنتخب المغربي، بطل المسابقة عام 1976، بالتواجد في هذا الدور هو الاخر للمرة الأولى منذ 18 عاما، حيث لم يبلغ هذا الدور منذ أن صعد للنهائي لآخر مرة بنسخة المسابقة عام 2004 التي أقيمت في تونس.

ويعاني المنتخب من غياب حارس مرماه محمد الشناوي، الذي أصيب بشد في العضلية الخلفية خلال لقاء كوت ديفوار، وعدم تأكد جاهزية حمدي فتحي، والذي تعرض للاجهاد خلال المباراة ذاتها، لكن باقي عناصر الفريق تبدو جاهزة تماما لمواجهة المغرب، بعدما جاءت نتائج الاختبارات التي أجراها اللاعبون لفيروس كورونا سلبية.

واستقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب على عناصر تشكيل «الفراعنة» في مواجهة المغرب، في لقاء ربع نهائي الكان:

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب في مواجهة "أسود الأطلس" كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم (محمود حمدي) وعمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: عمر السولية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو (حمدي فتحي).

خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.