صحيفة إماراتية: أبوظبي تسعى إلى تعزيز التسامح ومكافحة الإرهاب والتطرف

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن أبوظبي تسعى إلى تعزيز التسامح ومكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرة إلى أن هذا ما تترجمه المؤشرات العالمية؛ فالتسامح من القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي الأصيل.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "صناعة السعادة" - "إنه انطلاقاً من الإيمان بأن الإنسان محور الحياة، حققت الإمارات إنجازات فريدة، محلياً وإقليمياً ودولياً، وخصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والفضاء والطاقة، ومشاريع البنية التحتية، ونجحت في تجاوز التحديات عبر التخطيط الاستراتيجي المُحكم، والرؤية الاستشرافية الثاقبة، والتكيف مع التطورات العالمية".

وأضافت أن الإمارات منذ تأسيسها، تبنّت منهجاً فريداً في تعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش، واحترام وقبول الآخر، حتى غدت جسر تواصل وتلاقٍ بين شعوب العالم وثقافاته، في بيئة منفتحة وقائمة على التعايش والسلام حيث تُعدّ الإمارات مثالاً حياً للتسامح والإدماج والتعددية الثقافية وتضم أكثر من 200 جنسية، تنعم بالحياة الكريمة والاحترام.