عمرو أديب مهاجما حكم مبارة المغرب: «لو الكاميرون ناوية تطبخها خلونا نرجع أحسن»

هاجم الإعلامي عمرو أديب حكم مباراة منتخب مصر والمغرب، والتي أقيمت مساء اليوم وانتهت بتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية بفوزه على المغرب بنتيجة 2 – 1.



وطالب خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الأحد، اتحاد الكرة المصرية بالتواصل مع الاتحاد الإفريقي بخصوص مباراة الكاميرون، قائلًا: البطولة بطولة الكاميرون وعلى أرضهم وأيتو قاعد عشان يأخد البطولة ولن نسمح بيها».



واستكمل، أن حكم مباراة اليوم كان سيء للغاية، متابعًا: «نطالب بالحياد في مباراة الكاميرون القادمة، ولو الكاميرون ناوية تطبوخها خلونا نرجع بكرة أحسن».



وأضاف، أن على الرغم من وجود أرقام ثبت أن المغرب لها الأسبقية في فوز مباراة اليوم أمام المنتخب، إلا أن لاعبي منتخب مصر استطاعوا الفوز بفضل المجهود الذي تم خلال المباراة، متابعًا: «خط الدفاع بالجوننين محتاجين صيانة، ومحمد صلاح اتضرب كتير جدًا في المباراة بجانب الملعب السيء اللي بنلعب عليه، دي أسوأ بطولة حصلت».



كان افتتح منتخب مصر كأس أمم إفريقيا بالخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد، لكنه أعاد إحياء حظوظه بالفوز على غينيا بيساو فى الجولة الثانية ثم فاز على السودان بهدف دون رد ليتأهل لدور الستة عشرة للبطولة ويقهر كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.