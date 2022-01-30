نادى سينما أوبرا الإسكندرية يناقش قضايا المرأة المصرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم /السبت/ حفل نادى سينما أوبرا الاسكندرية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، وذلك على مسرح سيد درويش بالاسكندرية .

أقيم الحفل في إطار الاهتمام بدور المرأة المصرية و مناقشة القضايا الخاصة بها ، حيث تم عرض أفلام تستاهل يا قلبي من اخراج لمياء إدريس، ويناقش الضغوط الاجتماعية التي تمر بها النساء غير المتزوجات واللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر، والآراء الاجتماعية المختلفة الخاصة بهم .

وفيلم نباتات الصحاري من اخراج رنا رأفت، ويناقش أهم التحديات التى تواجهها صانعات السينما في مصر. وعقب العرض أقيمت ندوة فنية بحضور صناع الفيلمين ، أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي .

وفيلم "تستاهل ياقلبي"، حاصل على جائزة أحسن فيلم قصير بمهرجان مالمو للسينما العربية لعام 2020، وتنويه خاص من مهرجان أسوان 2020.

أما فيلم "نباتات الصحاري"، حصل على تنويه خاص بجائزة عزيزة أمير لأفضل مخرجة عربية ،و جائزة التحكيم لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان القاهرة للفيلم القصير 2021.

تجدر الاشارة إلى أنه جرى إدراج نادي السينما، ضمن برنامج انشطة دار الاوبرا فى الموسم الفنى للعام الماضى بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام، التي تعبر عن الواقع وتسهم في بناء وتكوين الشخصية، وتحافظ على الهوية، إلى جانب ترسيخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية ونشر الوعي بين طبقات المجتمع و خاصة الشباب .