مسلحون يقتلون كاهنا مسيحيا في شمال غرب باكستان

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أطلق مسلحون في شمال غرب باكستان النار اليوم الأحد على كاهن مسيحي وقتلوه وسط تجدد أعمال العنف في المنطقة المتاخمة لأفغانستان.

ووقع الحادث فى بيشاور عاصمة إقليم خيبر باختونخوا عندما تعرضت سيارة تقل كاهنين لهجوم بعد قداس الأحد .

وقتل الكاهن ويليام سراج بينما أصيب الكاهن الآخر في الهجوم.

وقال سيد الأمين، المتحدث باسم شرطة بيشاور، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد بدأنا عملية بحث للقبض على المهاجمين".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

ويرى محللون أن صعود حركة طالبان في أفغانستان قد جرّأ الإسلاميين في باكستان.

وعززت حركة طالبان باكستان، وهي حركة منفصلة عن نظيرتها الأفغانية والتي تشن عملية تمرد لفرض الشريعة في البلاد، من حملتها بعد سقوط كابول.

ورفعت الحكومة الباكستانية الأسبوع الماضي حالة الاستنفار الأمني في أنحاء المدن الكبرى بعد أن شنت طالبان أكثر من 12 هجوما.

وقتل نحو 80 ألف مدني ومن قوات الأمن في التفجيرات الانتحارية والهجمات بالقنابل وبالأسلحة النارية من جانب طالبان في نحو عقدين من العنف.